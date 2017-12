Trei masini s-au ciocnit pe o strada din capitala: Soferita unei Volvo a lovit o Dacia din fata sa, iar masina ei a fost lovita din spate de o Honda: prima a sunat la politie, iar a doua a ajuns cu buza sparta la spital. Tinerele au fost amendate

Potrivit politiei, soferul unei Dacia mergea regulamentar, iar la un moment dat a fost lovit din spate de o Volvo. Oamenii legii sustin ca soferita de 23 de ani nu a respectat distanta si a intrat cu masina in Dacia din fata sa. Astfel, aceasta, la randul ei a fost lovita din spate de o Honda. Si la volanul Hondei se afla o soferita de 23 de ani, care nu a observat ce se intampla in fata sa si a intrat cu autoturismul in Volvo.

Martorii ne-au spus ca imediat dupa impact, soferul de la volanul masinii Dacia a coborat si a plecat in graba. Acesta le-ar fi spus celor doua soferite implicate in accident ca are de rezolvat urgent o problema, iar dupa aceasta va reveni. Politia spune ca in momentul in care oamenii legii au ajuns la fata locului, soferul era pe loc.

Soferita din cea de-a doua masina, o Volvo, imediat dupa coliziune a sunat la politie, insa, potrivit ei, la o ora dupa accident politia nu ajunse-se inca acolo.

Cea de-a treia soferita, de la volanul unei Honda, a fost transportata la spital cu buza sparta si a avut nevoie de ingrijiri medicale.

Toate trei masini au fost avariate. Potrivit politiei, cele doua soferite au fost amendate cu cate 1500 de lei si 6 puncte de penalizare.

Revenim cu detalii*