Inca doi moldoveni au trecut in etapa urmatoare dupa ce au facut spectacol pe scena de la Vocea Romaniei. Loredana: "M-ai facut sa plang" - VIDEO/FOTO

Prima moldoveanca care a intors toate 4 scaune a fost Olga Roman. Tanara a impresionat cu piesa "When the music dies".

Olga: "Am impresia ca am inghitit un sac de furnici."

Loredana: "Simt in tine o forta si acea generozitate de a darui. Tu esti aici si noi ne batem pentru tine. Esti pozitiva, frumoasa si talentata. Imi doresc sa am o asemenea fiinta alaturi de mine, vrau sa vii in echipa mea."

Tudor: "Te vreau in echipa mea pentru ceea ce as putea face pentru tine."

Smiley: "Bai, Tudor, esti un adevarat actor."

Olga: "Va multumesc din suflet si eu o sa-l aleg pe ... Smiley."

Smiley: "Ma bucur ca m-a ales pe mine."

Olga este din Chisinau si lucreaza la o firma de organizari evenimente, face decoratiuni, canta, se ocupa de mai multe lucruri cand sunt cereri acolo. A inceput sa cante in clasa a VII-a in Biserica Catolica si toata lumea o trimitea sa studieze muzica.

Are un iubit de 3 ani, care o sustine pe plan muzical. Muzica i-a adus prieteni, odata ce a inceput sa mearga la evenimente a inceput viata ei sa aiba alt sens: copiii vorbeau cu ea, a cunoscut lumea pe la concursuri si a vazut cum e pe scena. A fost greu, pentru ca nu a avut niciodata posibilitati financiare, dar si-a croit si singura rochiile, numai sa aiba cu ce urca pe scena.

Vezi aici cum a evoluat Olga Roman:

A doua moldoveanca care a impresionat publicul si a intors toate 4 scaune este Lidia Isac.

Loredana: "M-ai facut sa plang. Ador vocea ta si mi-ar placea tare mult sa vii in echipa mea. Ai o voce fenomenala, felicitari."

Smiley: "Mi s-a parut un moment de jena ca sa apas butonul, sa nu fac galagie."

Lidia: "M-am indragostit de cineva mai tare si acel cineva e ... Tudor."

Lidia s-a nascut in Sankt Petersbug, dar acum locuieste la Chisinau. Datorita timbrului grav a fost supranumita micuta Edith Piaf a Moldovei. Si-a dobandit aceasta titulatura in adolescenta, cand a inceput sa cante in franceza. A terminat un liceu cu predare intensiva in limba franceza.

Anul acesta a participat la Vocea Frantei si a reusit sa ajunga pana la dueluri, in echipa lui Florent Pagny. A mai cantat in Belgia, Amsterdam, Olanda, Israel, Rusia, Suedia.