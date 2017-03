Trei moldoveni implicati intr-o schema de spalare a banilor au fost retinuti de ofiterii SIS. Din Moldova valuta ajungea in Rusia cu trenul - VIDEO

Potrivit schemei, prezentate de oamenii legii, cei trei moldoveni recrutau studenti sau someri din Rusia si Ucraina. Odata la doua saptamani acestia veneau la noi in tara si primeau prin transferuri banesti din diferite tari, cum ar fi Statele Unite si Australia. Sumele nu erau foarte mari, pentru a nu trezi suspiciuni.

Oleg BACIU, SEF ADJUNCT INTERIMAR PCCOCS NORD: “Aceste persoane erau remunerate cu cate aproximativ 200 de dolari, le era asigurata cazarea, mancarea...”

Ulterior, banii ajunsi in Moldova prin transferuri erau trimisi prin contrabanda in Rusia cu trenul. In schema fiind implicati mai multi angajati de la Caile Ferate. Recent o insotitoare de vagon de pe ruta Chisinau- Sankt Petersburg a fost retinuta la postul vamal Valcinet, avand asupra sa, 10 mii de euro si 10 mii de dolari.

Oleg BACIU, SEF ADJUNCT INTERIMAR PCCOCS NORD: “Banii erau impachetati cu sigilii, nu erau inclusi in declaratia vamala...”

In Rusia, banii ajungeau la alti membri ai gruparii, iar procurorii nostri au identificat unul dintre ei. Care este provenienta acestor bani, deocamdata nu se stie. Totodata s-a stabilit ca schema nu este una noua, doi dintre suspectii retinuti ar fi fost implicati anterior in actiuni similare in alte tari.

Oamenii legii urmeaza sa identifice si alte persoane implicate. Nu se stie de cat timp functiona aceasta schema si daca angajatii serviciului vamal de la noi au vreo implicare. Cele 4 persoane retinute se afla acum in custodia oamenilor legii, iar daca vor fi gasiti vinovati, ei risca pana la 6 ani de inchisoare.