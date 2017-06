Trei oameni de afaceri, rapiti de cinci barbati imbracati in uniforme de politie si inarmati cu arme de foc. Businessmanii au fost incatusati si dusi intr-o casa din suburbia Chisinaului - VIDEO

Igor ZGLAVUTA, SEF DIRECTIE COMBATEREA CRIMELOR GRAVE, INI: “Membrii gruparii date sunt condusi de Vitalie Levin un fost membru activ a gruparii criminale a hotului Micu.”

Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc in luna februarie 2016, pe traseul Chisinau-Anenii Noi. Masina in care se aflau cei trei oameni de afaceri din stanga Nistrului a fost oprita langa satul Chetrosu de catre 5 barbati imbracati in uniforme de culoare neagra cu inscriptia: politia si inarmati cu arme de foc.

Bussinesmanii au fost incatusati si dusi intr-o casa din suburbia Chisinaului, unde au fost tinuti timp de o zi. Dupa ce au fost eliberat, suspectii le-au cerut 100 de mii de dolari, amenintandu-i cu moartea.

Oamenii au trasmis 100 de mii de dolari fiind speriati. Peste raul Nistru au tras o franghie pe care o folosesc pescarii, banii au fost pusi intr-un borcan de plastic de trei litri.

Potrivit procurorilor, un alt membru al gruparii dupa cateva zile de la primirea banilor a fost rapit intr-un local din Tiraspol, la comanda altor lideri criminali din stanga Nistrului. Acesta nu a fost gasit.

Igor ZGLAVUTA, SEF DIRECTIE COMBATEREA CRIMELOR GRAVE, INI: “Sunt banueli rezonabile ca a fost lichidat asta in urma unor reglari de conturi”.

Invinuitii risca de la 13 la 15 ani de puscarie.