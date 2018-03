Totul s-a intamplat in jurul orei 23 pe bulevardul Mircea cel Batran. Oamenii legii spun ca soferul ar fi pierdut controlul volanului. In urma impactului, o tanara de 18 ani si doi barbati de 31 si 33 au ajuns la spital. Preliminar s-a stabilit ca toti erau in stare de ebrietate. Politia spune ca deocamdata nu se cunoaste cine se afla la volan.