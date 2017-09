Trei persoane au ars intr-o masina incendiata. Accidentul a avut loc in raionul Stefan Voda

Potrivit politiei, un barbat, originar din Antonesti, in varsta de 32 de ani, fiind la volanul unui Mercedes s-a ciocnit cu un microbuz Iveco, la volanul caruia se afla o femeie in varsta de 36 de ani. In urma impactului puternic, ambele automobile au derapat de pe sosea, iar Mercedesul a luat foc.

Astfel, soferul microbuzului s-a ales cu diferite leziuni si a fost transportat la spitalul raional, iar conducatorul Mercedesului si cei doi pasageri au decedat la fata locului, fiind blocati in masina. La moment, soferul microbuzului se afla in coma.