O explozie produsa in sectorul Rascani al capitalei s-a soldat cu trei morti, opt raniti si cu cel putin zece apartamente distruse. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Era aproape ora 23 cand o explozie puternica a rasunat in sectorul Rascani al capitalei. Un nor de praf a invaluit un bloc cu 20 de etaje de pe bulevardul Moscovei. Speriati, locatarii au sunat la 112, iar in cateva minute echipe de pompieri si ambulante au sosit la fata locului.

"S-a auzit o bubuitura foarte mare. Nu stim ce o sa facem noapte asta."

Oamenii au iesit din cladirea afectata de explozie, inveliti in paturi si plapume, si se uitau neputinciosi la blocul in care au trait o viata. In preajma erau imprastiate cioburi de sticla, bucati de mobila, fasii de draperii si munti de beton. Bucati din peretele cladirii au fost aruncate la o distanta foarte mare.

Au venit si persoane care locuiesc in blocurile din vecinatate, speriati de bubuitura puternica.

Cand s-a imprastiat praful, oamenii au vazut ingroziti o gaura imensa in cladire – peretele exterior din zona etajelor 14, 15, 16 si 17 a fost parca spulberat. Ulterior, s-a descoperit ca si placile de beton dintre nivele, in zona respectiva, s-au prabusit. La etajul 14, sub daramaturi, salvatorii au gasit mai multi raniti.

"Sub daramaturi a fost scoasa o doamna."

In scurt timp, salvatorii au stabilit ca o femeie si un copil au dececedat, insa imediat nu-i puteau scoate de sub ruine, intrucat exista riscul ca peretii sa se prabuseasca. Alti noua oameni, printre care si un pompier, au suferit diverse traumatisme in urma deflagratiei. Toti au fost transportati la spitalul de Urgenta. Un barbat in varsta de 77 de ani era in stare grava, asa ca a fost supus unei interventii chirurgicale. La scurt timp, insa, acesta s-a stins.

Igor CUROV, SEFUL DEPARTAMENTULUI DE MEDICINA URGENTA: "Un pacient a decedat, a venit din start in stare grava cu traumatisme incompatibile cu viata. O pacienta se afla in stare grava si se afla in sala de operatie, restul pacientilor cu traumatisme minor."

Mai multe persoane au ajuns la spitalul Sfanta Treime – nu erau ranite, dar suferisera socuri puternice si au avut nevoie de ingrijiri.

Oleg CRUDU, DIRECTOR, SPITALUL CLICNIC MUNICIPAL SFANTA TREIME: "La noi sunt internari cu patologii cardiace provocate de stres."

Vestea s-a raspandit rapid pe internet – retelele de socializare erau pline de fotografii si live-uri de la fata locului – asa ca oraseni din toate sectoarele au venit la spitalul Sfanta Treime cu strictul necesar, pentru a le da o mana de ajutor celor care au avut de suferit.

"Lucruri de prima necesitate o plapuma o sticla cu apa."

La ora 02, la pretura sectorului Rascani a fost organizata o sedinta cu responsabilii serviciilor implicate. Acestia au anuntat ca explozia s-a produs, cel mai probabil la etajul 16 al cladirii.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR:"Sa fie vericate blocurile."

Potrivit autoritatilor, peretii portanti ai blocului nu au avut de suferit.

Accesul in blocul afectat de explozie a fost interzis pentru toata lumea. Doar pompierii, impreuna cu angajatii unei companii de constructii lucreaza ca sa curete zona si sa intareasca imobilul.