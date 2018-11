Trei persoane, gasite far suflare intr-un apartament din capitala. Cine a descoperit cadavrele. Ce spun oamenii legii

Potrivit politiei, totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 19:00. Doi barbati de 63 si 49 de ani si o femeie in varsta de 38 de ani au fost gasiti fara suflare de catre proprietara apartamentului care oferea locuinta in chirie. Aceasta a intrat in apartament, a vazut totul si a chemat imediat oamenii legii.

Inca nu se cunoaste din ce cauza s-au stins aceste persoane. Politia spune ca pe corpurile victimelor nu au fost gasite semne de moarte violenta.