Momentul in care nemtoaica, tatal bebelusului, dar si alti doi barbati sunt retinuti. Mama micutului este internata in spital - VIDEO

Trei persoane, printre care si tatal copilului nou-nascut, depistat in punctul de trecere a frontierei de stat ”Leuseni”, au fost retinute, iar procurorii au intentat dosar penal pe marginea acestui caz.



Retinerea a avut loc dupa ce ieri, 15 februarie, pe sensul de iesire din R. Moldova, s-au prezentat trei persoane - doi barbati cu dubla cetatenie a R. Moldova si Romaniei si o cetateana a Germaniei, care aveau cu ei un copil nascut in urma cu 12 zile.

Persoanele aflate intr-un automobil de model ”BMW”, inmatriculat in Germania, nu sunt rude cu copilul, iar unul dintre pasageri detinea consimtamantul tatalui copilului autentificat notarial de plecare cu scop de odihna in tarile Uniunii Europene.

Imediat, la fata locului s-a deplasat grupa operativa a Departamentului Politiei de Frontiera, formata din ofiteri de urmarire penala si ofiteri de investigatii, care au constatat ca cetateana Germaniei, in varsta de 38 de ani, originara din Kazahstan, a incercat sa scoata ilegal din tara un copil nascut prematur in data de 3 februarie curent.

Preliminar a fost stabilit ca bebelusul provine dintr-o familie social-vulnerabila. Mama acestuia, o femeie in varsta de 26 de ani, mai are alti trei copii minori.

In prezent, aceasta se afla internata intr-un spital din capitala.

Tatal copilului, in varsta de 28 de ani, are antecedente penale, fiind detinut in penitenciar pentru talharie.

Ambii parinti sunt originari din mun. Balti.

Copilul a fost plasat in Centrul de plasament si reabilitare pentru copii de varsta frageda din capitala si se afla intr-o stare satisfacatoare.

Pe acest caz a fost deschis un dosar penal. Aceasta infractiune se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 6 ani. Cele trei persoane, cetateana straina, soferul si tatal copilului au fost retinute pentru 72 de ore.