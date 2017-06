Trei persoane, printre care si un copil, au fost ranite, dupa ce au intrat cu masina intr-un camion cu ciment la Anenii Noi: automobilul a luat foc - VIDEO

Accidentul s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 9, in apropiere de Chetrosu. Soferul camionului, care transporta ciment spune ca mergea spre Anenii Noi cand la un moment dat in fata i-a aparut Nissan-ul. Nu a putut evita impactul.

“-Cred că a adormit şi mi-a ieşit fix in faţă, la vreo 2 metri. Maşina practic a luat foc.”

In urma impactului Nissan-ul a luat foc, insa nu a fost nevoie de interventia pompierilor deoarece a fost stins cu ajutorul unui stingator. Un sofer care trecea pe alaturi a filmat Nissan-ul, care sta in mijlocul drumului, iar alaturi stationeaza o ambulanta, in spatele careia cativa medici ii acorda ajutor medical uneia dintre victime.

Partea din fata a Nissan-ului, in care erau doi barbati si un copil, a fost distrusa. Soferul a rams blocat in interior, iar pentru a-l scoate a fost nevoie de o echipa de descarcerare.

El a suferit un traumatism cranio-cerebral sever si este in coma la reanimare. Celalat pasager si fiul sau de 7 ani s-au ales cu rani usoare. Spune ca veneau de la Tiraspol si se indreptau spre Chisinau, insa nu isi aminteste nimic.

“-Eu dormeam, eram cu copilul.”

Oamenii legii au pornit o cauza penala si urmeaza sa stabileasca din ce motiv soferul Nissan-ului a iesit pe contrasens.