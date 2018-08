Un autocar care transporta pasageri la Zatoka s-a rasturnat chiar langa frontiera, dupa ce a intrat violent intr-u Peugeot. Trei persoane s-au stins pe loc, iar alte 12 au fost transportate in stare grava la spital - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, totul a avut loc in aceasta noaptea, in jurul orei 01:30. Un autocar plin cu pasageri, condus de un barbat in varsta de 40 de ani, care se deplasa din Chisinau spre Zatoka, a lovit din spate un tractor la volanul caruia se afla un sofer in varsta de 51 de ani, originar din satul Talmaza, apoi iesind pe contrasens autocarul s-a tamponat frontal cu un Peugeot, condus de locuitorul satului Parcari, raionul Calarasi, in varsta de 42 de ani.

In Peugeot se afla o intreaga familie, sotia soferului in varsta de 33 de ani si copilul lor de 4 ani. Astfel, in urma impactului violent, un pasager din autocar, in varsta de 31 de ani, soferul Peugeot-ului, dar si sotia acestuia au decedat pe loc. Copilul de 4 ani a fost transportat in stare grava la spital.

Totodata, alti 12 pasageri din autocar, identitatea carora inca nu este stabilita, au fost transportati de urgenta la spitalul din Stefan Voda.

Oamenii legii investigheaza cazul.