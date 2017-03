Trei romani, retinuti in RM pentru proxenetism: Le promiteau moldovencelor sume de 1.000 dolari, cu un avans de 200 de dolari - VIDEO

Politistii de frontiera, in conlucrare cu procurorii PCCOCS, au retinut trei cetateni ai Romaniei suspectati de savarsirea infractiunii de proxenetism, doi dintre acestia identificau potentiale victime de pe teritoriul R. Moldova, iar organizatorul activitatii infractionale, le determina sa practice prostitutia.



La inceputul anului curent, ofiterii de investigatii au intrat in posesia unor informatii precum ca prin intermediul unui panou de publicatii online, persoane necunoscute plaseaza anunturi ce indeamna tinere sa practice prostitutia, contra sumei de 1000 dolari SUA per luna, cu un avans de 200 de dolari si cu oferirea tuturor conditiilor necesare pentru prestarea serviciilor cerute.

Astfel, in luna februarie organul de urmarire penala al DPF a pornit o cauza penala.

In cadrul urmaririi penale au fost probee ce ar incrima cei trei indivizi.

In seara zilei de 6 martie curent, politistii de frontiera au efectuat o perchezitie in apartamentul organizatorului. In rezultat, pe langa tehnica, carduri bancare si diferite „accesorii” destinate pentru prestarea serviciilor sexuale online, s-a depistat un cuplu de tineri, cu varste de 18 ani, ademenit in activitatea de prestare a serviciilor sexuale online.

In prezent, cele trei persoane sunt arestate pe un termen de 30 de zile.

Cei trei romani risca pedeapsa cu inchisoarea de la 4 la 7 ani.

