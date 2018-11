Trei sate din centrul Moldovei s-au unit ca sa creeze traseul turistic numit Dor de Codru - VIDEO

Poarta imensa din lemn este prima atractie turistica dar si cartea de vizita a satului Cioresti. De aici porneste drumul catre celelalte destinatii. Iar pentru ca turistii sa nu se piarda cumva, aici a fost pusa si o harta a traseului.

Valeriu GUTU, PRIMARUL COMUNEI CIORESTI: "Pentru mine este un proiect de suflet, pentru localitate este un proiect care va deschide perspective de dezvoltare a turismului. Sa aducem in localitatile noastre turisti."

Dafina GERCHEVA, COORDONATOARE REZIDENTA A ONUTR: "Acest proiect va aduce, in primul rand, noi locuri de munca si va incuraja oamenii talentati, oameni care intr-adevar sunt iscusiti, ca sa-si inceapa un nou business. Va oferi cele mai bune servicii pentru cei 6000 de locuitori ai acestor sate."

Mai departe turistii pot trece pe la casa olarului Zaharia Triboi care mestereste tot felul de obiecte din ceramica neagra. El spune ca le va dezvalui turistilor marele sau secret – cum se face acest tip de ceramica.



Zaharia TRIBOI, MESTER POPULAR: "Lutul negru devine doar la ardere, eu vreau sa fac acest lucru vestit. Ceramica neagra vine din stramosi, nu va disparea pana suntem noi prezenti cei care am indragit-o."

Pasiunea tatalui l-a insuflat si pe fiu. Adrian mestereste ulcioare inca de cand avea patru ani. Acum poate chiar sa faca bani din asta. Abia asteapta ca tursitii sa le traga pragul, ca are cu ce se lauda.

Adrian TRIBOI, MESTER POPULAR: "O sa continuam aceasta arta pentru ca ceramica neagra ne reprezinta. Asta este istoria noastra pe care trebuie sa o aratam si la alte popoare."

Iar la Micleuseni, oaspetii vor putea face un popas la "Casa Mierii". Proprietarii spun ca au cea mai buna miere de albini. Daca o fi asa – sa se convinga turistii.



Ana CIOLACU, APICULTOARE "Speram ca turistii sa afle de noi si sa ne viziteze. Este foarte frumos in zona Codrilor."

Sotii Ciolacu tin albine pe langa casa de mai bine de 12 ani. Ca sa dea culoare afacerii, ca gust are de la sine, au construit o casuta din lemn in care sunt gata sa-i adaposteasca pe vizitatori.

Ana CIOLACU, APICULTOARE: "Sa de-a dumnezeu mereu sa fie asa, ca sa nu incapem in casuta asta a noastra a mierei."

Sa mergem si pe la Dolna. Conacul-muzeu unde a locuit o perioada poetul rus Aleksandr Puskin isi are usile deschise oricand. Recent a fost renovat si beciul boierului Zamfirache Arbore-Ralli, care pana nu demult era o… gunoiste.

Romeo CIOCHINA, PRIMARUL SATULUI DOLNA: "Beci foarte vechi construit la mijlocul secolului 19, dar care a fost lasat in paragina."



"Localnicii sunt bucurosi sa primeasca oaspeti. Au cu ce se lauda, de-ar avea si cui!"

"Acest proiect este bine venit pentru intreaga zona si pentru turistii care o sa ne viziteze."

"Poarta la intrare sta foarte bine, oamenii care vin sunt primiti. Daca au pornit asa si in viitor tot o sa fie frumos."

"Nu este poarta sperntei, e cea mai frumoasa poarta din Moldova, asta e poarta din povesti."

Traseul turistic "Dor de Codru" include in total 20 de destinatii. Pentru crearea acestuia, Guvernul Elvetiei a alocat 50 de mii de dolari, iar 30 de mii vin de la administratiile locale si bastinasi.