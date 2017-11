Trei scenarii pentru referendumul de maine. In doua Dorin Chirtoaca isi pastreaza mandatul, dar nu revine la primarie. In al treilea - alegeri noi in mai 2018

Pentru referendumul de maine exista trei scenarii. Unu: daca la urne se vor prezenta mai putin de 1/3 din alegatori – adica un numar mai mic de 216 733 de persoane – plebiscitul va fi invalidat, si Dorin Chirtoaca isi va pastra mandatul. Doi – mai mult de 33 la suta din orasenii inscrisi pe liste vor veni la sectiile de votare, dar mai putini de 163 571 vor opta pentru revocarea edilului. Si in acest caz, Chirtoaca va ramane in functie.

Alina RUSSU, PRESEDINTE CEC: “Daca referendumul nu trece, se aplica aceleasi reglementari. Primarul ramane in functie sau daca vorbim de situatia actuala ramane interimatul functiei.”

Dorin Chirtoaca nu isi poate ocupa din nou fotoliul, chiar si in aceste doua cazuri, deoarece este suspendat printr-o decizie de judecata. Astfel, daca instanta nu-i va ridica suspendarea, Silvia Radu ar urma sa asigure interimatul pana la alegerile locale ordinare din 2019.

Sau alta persoana, daca liberalii si socialistii vor obtine anularea deciziei prin care Radu a ajuns la carma primariei. Totusi, socialistii mizeaza pe cel de-al treilea scenariu posibil, in care plebiscitul trece – adica la urne se prezinta mai mult de o treime din alegatori, si dintre ei, pentru revocarea lui Dorin Chirtoaca se pronunta peste 163 571 de persoane.

Daca acest lucru se intampla, atunci rezultatele se totalizeaza, in doua zile, pentru a fi transmise Curtii de Apel. In termen de 10 zile, instanta decide asupra validarii scrutinului, pentru ca ulterior Coinsiliul Municipal sa initieze procedura de organizare a alegerilor noi.

Alina RUSSU, PRESEDINTE CEC: “Deja avem 3 localitati in care au fost stabilite alegeri locale noi pentru 20 mai 2018. In eventualitatea in care referendumul va fi confirmat, decizia va fi adoptata, alegerile locale noi vor fi stabilite pentru 20 mai 2018.”

Persoana care va deveni primar dupa eventualul scrutin din primavara ar urma sa-si exercite functia pana la alegerile ordinare din 2019. Referendumul pentru demiterea primarului, care va avea loc maine, va fi primul din istoria municipiului Chisinau.