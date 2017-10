Din bani straini se repara spitalele noastre. Trei sectii de la Institutul Mamei si Copilului au fost reparate din banii oferiti de Bucuresti. Japonezii au adus utilaje noi - VIDEO

“- Vrem sa facem ecografie la inima pentru copilas. - Poftim. “

Aceasta femeie a venit din Drochia. Spune ca in spitalul raional nu sunt aparate pentru investigatiile de care are nevoie copilul ei.

“In comparatie cu Drochia noastra este super. Nu avem unde sa ne adresam. Aici e bine.“

Medicii din sectia de Diagnostic Functional recunosc ca sunt in culmea fericirii, pentru ca, in sfarsit, muncesc in conditii … normale.

“Era podeaua dezastruoasa, rupta. Mobila era veche. Am asteptat mult asa conditii de serviciu.“

“Europa, cum s-ar spune. “

In toate saloanele a fost schimbata pardoseala si geamurile si a fost adus mobilier nou. La fel este si in sectia de endoscopie.

“Toate usile, ferestrele, tevile. Tot a fost schimbat. “

Cu fortele proprii, spitalul a reusit de-a lungul anilor sa faca doar reparatii cosmetice. Din dorinta de a-si aduce aportul, medicii au deschis in sectie un muzeu, unde se gasesc diferite lucruri pe care specialistii le-au extras din stomacul sau esofagul micilor pacienti.

“Sunt monede din 13 tari. Sunt de tot felul. Era chiar si o marca franceza, care in tara nu mai este, dar copilul undeva a gasit-o. Arc de la canapea, agrafe, taietor de sticla. “

Iar in sectia de radiologie si imagistica, a treia inaugurata astazi, cel mai mult doctorii s-au bucurat de aparatele de aer conditionat. In afara de propriul confort, acestea sunt necesare si pentru a mentine tehnica medicala in stare buna.

“Sectia activeaza 24 din 24, non-stop. Copiii care vin se investigheaza si online se descifreaza. “

Inaugurarea a fost organizata cu mult fast. A fost taiata panglica rosie...iar apoi, ca sa vada cu ochii proprii cum au fost folositi banii acordati de guvernul de la Bucuresti, ambasadorul roman la Chisinau, Daniel Ionita a facut o excursie prin sectii.

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI LA CHISINAU: “Guvernul Romaniei a alocat prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin programul de asistenta pentru dezvoltare 2,5 milioane de euro. Au fost alocati in doua transe. Ne apropiem de finalizarea acelui grant. Cum spuneam, sunt multumit de calitatea lucrarilor efectuate.“

4 milioane si 430 de mii de lei au fost cheltuiti in cele 3 unitati noi. Banii pentru reparatii au fost oferiti in baza unui acord semnat inca in 2014. Aparatele de ultima generatie au fost donate acum un an guvernul japonez. Proaspatul ministru al sanatatii spune ca deocamdata nu avem bani ca sa facem reparatii in spitale cu fortele proprii.

Stela GRIGORAS, MINISTRUL SANATATII: “Cu eforturi proprii s-a mentinut aceasta cladire. S-au mentinut conditiile. Acest suflu nou de resurse financiare, dar si un suport moral si emotional din partea Romaniei a fost unul absolut vital, pentru ca aceasta institutie sa renasca.“

Sergiu GLADUN, DIRECTOR INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI: “In sectia de radioimagistica se fac in jur de 25 de mii de investigatii radiologice, inclusiv tomografii computerizate. In scetia de diagnostic functional annual sunt 20 de mii de investigatii electrocardiograme, ultrasonografii ale organelor interne. In sectia de endoscopie sunt in jur de 4 mii de investigatii endoscopice, intre care 500 de interventii. “

Pana acum 15 sectii au fost renovate la Institutul Mamei si Copilului din banii oferiti de Guvernul Romaniei.