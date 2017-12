Jumatate de Chisinau a ramas fara caldura, dupa ce o conducta termica s-a spart. In cat timp vor fi reconectati consumatorii: "A rupt asfalt, a rupt tot" - VIDEO

Avaria s-a produs la amiaza la o conducta magistrala cu diametrul de 1000 de mm. Suvoiale de culoare verde s-au scurs pe strada Vadului lui Voda si au ajuns pana in apropierea Autogarii de Nord, formand nori de aburi.

Apa fierbinte a inundat un depozit cu materiale de constructie. Potrivit martorilor nivelul apei ar fi ajuns pana la jumatate de metru.

“A rupt asfalt a rupt tot. Acum nu stiu trebuie sa asteptam sa vina comisia sa vada, sa puna asfalt in drum.“



Apa, care avea o temperatura de 64 de grade, a spalat asfaltul. Fasii din drum au fost luate de suvoaie. Imediat la fata locului au venit 6 echipe de interventie, care au inceput sa pompeze apa.

La fata locului a venit si directorul Termoelectrica. Potrivit acestuia conducta a cedat din cauza uzurii. Aceasta nu a mai fost schimbata de 40 de ani.

Iurie RAZLOVAN, DIRECTOR TERMOELECTRICA: “Reteaua este foarte veche, este pusa in exploatare in 1977. Noi am sectionato acuma, stabilim unde este ruptura si incepem a lichida, oameni am chemat, tehnica avem. In cat timp veti solutiona aceasta problema?Azi pe parcursul zilei, pana in seara speram sa rezolvam.”

Deocamdata cei de la Termoelectrica nu au estimat prejudiciile provocate de avarie si cate tone de apa s-au scurs.