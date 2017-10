Trei tineri au murit, iar alti 4 sunt in stare grava, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit violent. Cumplitul accident s-a produs in satul Valea Perjei, Taraclia - FOTO

Potrivit politiei, accidentul a avut loc in jurul orei 01:00 noaptea. Un Volkswagen, la volanul caruia se afla un tanar in varsta de 30 de ani, avand ca pasageri alti 2 tineri in varsta de 29 si 31 de ani a intrat pe contrasens si a lovit puternic un VAZ in care se aflau 4 persoane.

In urma impactului violent, Volkswagen-ul s-a rasturnat, iar cei 2 pasageri impreuna cu soferul au fost transportati de urgenta la spital.

Soferul VAZ-ului, in varsta de 21 de ani, impreuna cu alti doi pasageri de 18 si 19 ani au decedat pe loc, iar un alt pasager de 18 ani a fost transportat la spital si se afla in reanimare.