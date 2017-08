Trei tineri din capitala, dintre care si Mister World Moldova 2016, au fost retinuti fiind suspectati de trafic de droguri in cluburile de noapte - VIDEO

Potrivit unui comunicat de presa al politiei, trei persoane cu varsta de 23, 26 si 33 de ani, domiciliati in capitala, au fost retinute fiind suspectate de transportarea si comercializarea stupefiantelor in cluburile de noapte. Astfel, politistii au scos din circuit peste 900 pastile Ecstasy, valoarea carora se estimeaza la aproximativ 200.000 lei.

In urma investigatiilor efectuate s-a stabilit ca un membru al gruparii este fost angajat al politiei, altul, sportiv cunoscut in lumea body building-ului. Acestia, au creat o retea de distribuire a drogurilor in localurile de agrement din capitala, fiind responsabili si de introducerea prin contrabanda a drogurilor pe teritoriul Republicii.

Astfel, la 31 iulie curent, pe teritoriul unei institutii de invatamant din sectorul Botanica a fost retinut un membru al gruparii de 23 ani, care intentiona sa comercializeze pastile Ecstasy clientilor unui local de agrement. In urma perchezitiilor efectuate in automobilul acestuia au fost depistate 440 de pastile Ecstasy cu logo „Coca Cola”. Ulterior, in sectorul Centru al capitalei a fost retinut sportivul de 26 ani, care transmitea spre comercializare pastile Ecstasy cu logo „Coca Cola”, asupra sa fiind depistate peste 450 de pastile.

In cele din urma a fost identificata sursa de provenienta a drogurilor, ca urmare a administrarii probelor acumulate a fost retinut al treilea suspect de 33 de ani, care s-a dovedit a fi un fost angajat al politiei, eliberat la cererea personala. Acesta, introducea pe teritoriul tarii drogurile si le transmitea spre comercializare celorlalti membri. in scopul acumularii materialelor probatorii, au fost efectuate mai multe masuri speciale de investigatie precum achizitii de control, livrari controlate, investigatia sub acoperire, fiind depistate mai multe obiecte destinate consumului de droguri, telefoane mobile si bani obtinuti pe cale infractionala din vânzarea drogurilor. Un comprimat era realizat cu 150 lei, iar in localul de agrement acesta putea fi cumparat si cu pretul de 350 lei.

Drogurile erau realizate in mai multe localuri de agrement din capitala, in acest sens fiind acumulate probe pe parcursul investigatiei. Doi dintre suspecti au primit mandate de arest, iar in privinta celuilalt membru, instanta de judecata urmeaza sa se expuna. Daca vor fi gasiti vinovati, suspectii risca o pedeapsa cu inchisoare de la 7 la 15 ani. De la inceputul anului politia a sechestrat peste 3900 de pastile Ecstasy.

