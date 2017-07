Trei tineri din Criuleni se plang ca procurorii le-ar fi fabricat un dosar pentru a scoate bani din ei intr-un caz de rapire. Victima: "Am scris ca nu am fost rapit, ca nu am fost tarat cu masina" - VIDEO

Totul s-a intamplat in iarna anului 2016 in satul Mascauti, Criuleni. Unul dintre tinerii condamnati povesteste ca era impreuna cu doi prieteni acasa si sarbatoreau sfantul Vasile, cand un alt vecin care ii datora 5.000 de lei a venit in ospetie.

Alexei VARZARI, CONDAMNAT “El era baut si eu l-am intrebat, poti sa-mi dai banii, el a zis ca nu.”

Ulterior toti 4 ar fi plecat prin sat cu plugusorul. Pe drum intre ei s-ar fi iscat un conflict din cauza datoriei, care a degenerat intr-o bataie.

Alexei VARZARI, CONDAMNAT “El a inceput sa ma numeasca, m-a lovit si am inceput sa ne batem ca intre baieti. Ne-am linistit si am mers mai departe.”

Ulterior cei 4 ar fi chefuit pana dimineata. Cand Sergiu Cracovetchi a ajuns acasa, vazandul cu rani, unchiul sau i-ar fi sugerat sa depuna o plangere la politie, precum ca cei trei prieteni ai sai l-au ranit si l-au batut.

Sergiu CRACOVETCHI, PRESUPUSA VICTIMA “Eu am zis nu, insa deja venise politia. Eu le-am spus ca am baut impreuna ca singur am mers la ei. Am scris ca nu am fost rapit, ca nu am fost tarat cu masina, ulterior, eu am aflat ca ei au scris altceva. Exact asta am spus si la Criuleni si aici la judecata.”

Desi cei 4 baieti au negat, procurorii din Criuleni au concluzionat ca tanarul a fost rapit, iar pe numele prietenilor sai a fost pornita cauza penala. Avocatul partii vatamate spune ca atat urmarirea penala cat si procestul de judecata s-au desfasurat cu grave incalcari.

Mai mult, sora unuia dintre tinerii condamnati spune ca oamenii legii ar fi pretins bani de la ei prin presoane interpuse, pentru a solutiona dosarul, care considera ea, ar fi fost fabricat anume pentru asta.



Femeia spune ca a depus o plangere la Procuratura Generala. A fost respinsa deoarece faptele de coruptie din partea oamenilor legii nu s-ar fi adeverit. Nu l-am gasit pe procurorul care i-a invinuit pe tineri de rapire deoarece a fost eliberat din functie, iar acum de caz se ocupa altul. Acesta ne-a spus ca sentinta instantei de la Criuleni este una perfect legala. Procurorul sef de la Criuleni sustine ca a fost numit in functie recent asa ca nu ne poate oferi detalii despre caz.

Acum dosarul se afla pe rol la Curtea de Apel, iar astazi urma sa fie pronuntata sentinta. Deoarece unui inculpat i-a fost inlocuit avocatul, dosarul a fost remis spre reexaminare, iar o noua sedinta urmeaza sa aiba loc in septembrie.