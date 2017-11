Trei zile dedicate modei cu ateliere, prezentari si defilari. La Moldexpo a inceput Moldova Fashion Expo. Care sunt tendintele din acest an - VIDEO

Show-ul de moda de la Moldexpo a inceput cu prezentarea colectiei “Poarta Neamului”, care a castigat Grand Prix-ul, anul trecut. Vestimentatiile ii apartin Mihaelei Dvornic.

Mihaela DVORNIC, DESIGNER: “Este inspirata din arhitectura traditionala rurala. Prispa, coloanele casei, dar si stalpii si portile traditionale. Impresioneaza printr-un décor laconic, dar interesant.”

Desi au vazut colectia la editia precedenta a concursului, membrii juriului au stat cu ochii tintiti spre modele. In acest an, alti zeci de designeri autohtoni vor lupta pentru premiul mare. Fiecare se lauda cu ce are mai bun. In centrul atentiei au fost aceste rochii de mireasa.

Aliona KALINUSKA, DESIGNER: “Colectia este formata din 20 de rochii. Sunt in stil european, foarte usor, dar pufoase. Sunt de diferite culori: albe, bej si ivory.“

Si pentru ca vizitatorii au putut procura piesele expuse astazi, autoarea colectiei a incercat sa-i ademeneasca printr-un defileu, organizat chiar langa stand-ul cu rochii. Mai mult, a anuntat reduceri de pana la 40 la suta.

Aliona KALINUSKA, DESIGNER: “Aici, avem flori 5D, foarte voluminoase. Sunt la moda. Mai sunt si fluturi, iar cand te misti fluturii parca ar zbura. 550 de euro pentru chirie si 750 de euro pentru vanzare.“

Si cum fiecare tanara nu se vede mireasa fara sa poarte si bijuterii, acestea nu au lipsit de la expozitie.

“Toate sunt confectionate manual, de la cea mai mica pietricica, pana la cea mai mare. Asta rosie impreuna cu cerceii costa 1800 de lei. “

Si in sezonul rece, putem purta haine impodobite cu pietre mari, spun designerii.

Lilia CARAUS, DESIGNER: “Caciuli, fulare. In acest an, sunt multe pentru copii si barbati. Le-am incarcat cu mai multe pietre si blanita naturala. Sunt la 250 de euro. “

“Este elegant. Este la moda. Este frumos. In Moldova pot fi create vestimentatii frumoase.”

Unii vizitatori au fost fermecati de vestimentatiile cu imprimeuri traditionale. Fie care era vorba despre cravata, rochie ori sacou.

“Exprima dispozitia moldovenilor. Este confectionat manual. Nu am atras atentia la preturi. Ma uit la frumusete.“

Aceasta tanara spune ca va incerca sa castige admiratia cumparatorilor, dar si a juratilor cu articole vestimentare ce contin simboluri nationale combinate cu cele mexicane.

“Este o camasa clasica, care are partea din fata dublata. Spatele este gol, parte peste parte. Fusta este din stofa de sac si pe partea din fata avem o structura realizata manual. Un colier executat manual.“

Tanara, care abia a inceput sa activeze in acest domeniu, recunoaste ca moldovenilor nu le sunt pe plac hainele creative.

“Mai mult le plac cele comerciale, asa ca noi suntem presati.“

Cei care vor sa viziteze expozitia de fashion mai au timp pana pe 5 noiembrie.