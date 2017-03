Trezit cu executorul judecatoresc la usa, proprietarul cladirii de pe strada Kiev ce urmeaza sa fie demolata spune ca mai are nevoie de timp pentru a evacua imobilul - VIDEO

Vitalie VOZNOI, ACTIVIST: "Am ramas pe noapte pentru ca…si sa-l sustinem pe Ramirov… Cred ca de vina ar fi sistemul nostru..."

Proprietarul cladirii spune ca timpul care i-a fost acordat pentru evacuare este insuficient, iar in decizia instantei de judecata nu ar trebui sa figureze numele sau, ci cel al companiei.

Ramirov STOIANOV, PROPRIETAR: "Nu eram de acord cu decizia lui, dar in orice caz mai bine sa-mi salvez bunurile… Cum este posibil ca asa o cladire mare sa fie evacuata in sase zile lucratoare. Nu este posibil asa ceva de facut."

Cu decizia instantei in mana, de dimineata si-a facut aparitia un executor judecatoresc, asa ca a fost un pic de galagie.

Anatolie BANARESCU, EXECUTOR JUDECATORESC: "Trebuie sa fie inregistrata la Cadastru, asemenea bunuri nu sunt in registru…. Cum poate avea loc o constructie, daca nu este inregistrata? Samavolinic. Asa cum mai sunt prin oras. Cred ca e o hotarare in premiera, care va da lectii si pentru altii."

Ramirov STOIANOV, PROPRIETAR: "Ei se grabesc foarte mult pentru ca stiu ca fac lucruri ilegale, pentru ca stiu ca fac niste procese incorecte."

Ulterior, au venit si oamenii legii, care sustin ca vor ramane acolo toata ziua pentru ca sa nu apara conflicte.

Viorel GORCEA, SEF SECTOR DE POLITIE: "Pe marginea procedurii este legale, sau nu,, este instanta de judecata…. Noi suntem la mentinerea ordinii publice."

Responsabilii de la Inspectia de Stat in Constructii spun ca demolarea este una legala, iar decizia instantei- irevocabila. Cladirea ar fi fost ridicata in baza unei autorizatii expirate si ar fi fost incalcate mai multe norme in constructii.

Viorel RABEI, SEF SERVICIUL JURIDIC, INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII: “S-a prezentat o autorizatie inca din 2006, care era demult expirata, adica practic lucrarile nu se incadrau pentru termennul pentru care urmau sa se execute. Constructia respectiva s-a edificat cu practic incalcarea a oricarei normative in constructii si o distanta minima de vreo 30 de cm, daca nu gresesc.”

Despre constructia unui mall, in locul Palatului de cultura al sindicatelor de pe strada Kiev, a scris anul trecut rise.md. Terenul de 40 de mii de metri patrati, ar fi fost vandut cu 41 milioane de lei unei firme din Hancesti.

Administratorul companiei nu a vrut sa ne confirme informatia si nici sa comenteze acuzatiile aduse de catre proprietarul cladirii ce urmeaaza sa fie demolata.