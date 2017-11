Treziti cu noaptea in cap, muncitorii au adus in PMAN placi de beton si le-au aranjat in jurul unui suport de fier, unde va fi instalat bradul primariei, care inca este pe drum. Ce spun autoritatile - VIDEO

Treziti cu noaptea in cap, muncitorii au adus in Piata Marii Adunari Nationale opt placi de beton, pe care le-au aranjat in jurul unui suport de fier, unde ar urma sa fie instalat bradul, care inca nu-i. E pe drum spune primaria, nu dezvaluie insa motivul intarzierii. Astfel, pomul de 30 de metri ar urma sa ajunga cu trenul la noapte. Asa ca intre timp electricienii de la Lumteh aranjau luminitele de pe strazi.

In aces an nu doar bradul va fi mai mare, ci si iluminatul mai lung. In loc de 4 vor fi 5 km de ghilande. Astazi unele beculete vechi din piata, au fost inlocuite cu altele noi.

Vadim BRANZANIUC, SEF SERVICIUL DE PRESA PRIMARIE: “E si firesc multe au iesit din functiune.”

Si nuantele ghirlandelor noi vor fi altfel, un pic mai calde, spun autoritatile. O parte din decoratiuni a fost cumparata din Ucraina, de altfel la fel ca pomul.

Vadim BRANZANIU, SEF SERVICIUL DE PRESA PRIMARIE: “Intreprinderea Lumteh le-a achizitionat de la agentii economici de la noi din Ucraina, ca noi nu le producem. Au fost prevazute 400 de mii de lei pentru achizitionarea.”

Ieri, Silvia Radu a declarat ca decoratiunile pentru pomul din Craciun vot fi aduse din Germania, insa nu ne-a putut spune cat costa. Bradul este din Ucraina si a costat 15 mii de lei. Cheltuielele pentru transportarea pomului insa nu au fost facute publice. Anterior primarul suspendat Dorin Chirtoaca spunea ca ar fi vorba de zeci de mii de euro.