O cupa cu glod oferita lui Dorin Chirtoaca pentru starea drumurilor si a trotuarelor din Chisinau. "Premiul" vine de la un consilier socialist - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU "Aceasta cupa o las asa cum o vedeti. Nu ma ating de ea. Sa se usuce. Si o aduc la fiecare cladire termoizolata si reabilitata sa cunoasca tot chisinaul cum noi am adus 25 mln de euro, iar voi o cupa cu glod. Iata diferenta dintre noi si dvs. Asa ca la drum colegi si multumim pentru cadou."

Cupa cu noroi proaspat i-a fost oferita lui Chirtoaca de consilierul socialist Vitalie Mucan. Acesta spune ca in pumnul de noroi a adunat toate indignarile trecatorilor care zilnic se ingloada pe trotuare.

Vitalie MUCAN, CONSILIER PSRM "Din orasul Chisinau, de pe Stefan cel Mare, astazi dimineata a fost luat. Cu propria mana, dvs ati luat? -aaaa. - A luat altcineva? - Nu, eu am luat."

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU "Am sa o pastrez la birou, de ce sa o transport acasa. Acum o sa faca parte din arsenalul de instrumente de lucru ale primarului."

Primarul si-a primit cadoul in timp ce prezenta lista primelor 22 de institutii, fatadele carora vor fi termoizolate. Este vorba de gradinite, scoli si spitale, in total o suprafata de 178 de mii de metri patrati. Responsabilii promit ca astfel facturile la caldura vor fi cu 60 la suta mai mici.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV "Lucrarile vor demara in a doua jumatate a acestui an si vor include urmatoarele: izolarea termica a peretilor, si acoperisului, inlocuirea geamurilor si a usilor, dar si renovarea sistemului de ventilare sau climatizare. In plus, vor fi puse becuri econome si vor fi modernizate tevile prin care trece caldura. De aceste schimbari se vor bucura mai mult de 35 de mii de beneficiari."

Cladirile au fost selectate dupa nivelul consumului de energie, pentru ca ulterior, acele institutii sa nu mai cheltuie atat de mult pentru utilitati. Prima transa este de 25 de milioane de euro, 5 sunt oferite ca grant, iar restul banilor sunt rambursabili. Imprumutul ar urma sa fie returnat in urmatorii 15 ani, fara dobanda. Randul blocurilor de locuit va veni abia dupa institutiile publice, iar casele la sol nu sunt incluse. Valoarea totala a proiectului este de 500 de milioane de euro, bani care ar urma sa vina in transe de 25 de milioane timp de 20 de ani. Suma este oferita de BERD si BEI.