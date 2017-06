Troleibuzele fara fir pot fi vazute deja pe strazile capitalei. Care ar putea fi traseul si de cand vor transporta pasageri - VIDEO

In functiune, dar fara pasageri. Troleibuzele fara fir pot fi vazute deja pe strazile capitalei. Responsabilii pun la punct ultimele detalii inainte de a le pune in circulatie. Traseul deocamdata nu e batut in cuie, dar cel mai probabil autoritatile vor opta pentru varianta initiala, spre aeroportul. Saptamana urmatoare, unitatile ar trebui deja sa transporte calatori.