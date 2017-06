Troleibuzele fara fir si-au facut loc pe strazile capitalei. Pline cu angajati de la primarie, au fost aliniate in coloana ca la parada: ”Numai cu el am sa merg, e de al nostru, moldovenesc” - VIDEO

Troleibuzele fara fir si-au facut loc pe strazile capitalei. Pline cu angajati de la primaria capitalei, acestaa au fost aliniate in coloana ca la parada si s-au urnit din loc toate odata. In lipsa primarului, aflat in arest la domiciliu, panglica a fost taiata de vicemprimarul Nistor Grozavu.