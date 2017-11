Trotuarele de pe strada 31 August, in perimetrul strazilor Puskin si Bodoni, arata ca niste haine carpite. Ce spun autoritatile - VIDEO

Mergand pe strada 31 august din centrul capitalei, am gasit zeci de petici de asfalt. In drum spre scolile in care invata, copii ar putea juca sotronul pe aceasta bucata de trotuar. Putin mai sus, bucatile de asfalt le pot aminti nostalgicilor despre jocul Tetris, dovada ca drumul a fost carpit cu multa inspiratie.

“Tot Chisinaul e carpit. Nu e rau, dar nu e pentru capitala asa o modalitate de a intampina sarbatorile. “

“Ar fi bine sa fie reparat calumea.“

“Foarte urat, foarte!“

“Normal ca ar trebui sa fie un tot intreg, dar conditiile sunt care sunt, tara este saraca.”

Autoritatile spun ca nu au alta solutie, iar de la anul strada va intra in reparatie.

Dorin CIORNAII, SEF PRODUCTIE IM. „EXDRUPO”: “S-a luat decizia de a plomba gropile din aceasta zona pentru a face practica circulatia pietonilor in zona. Este luata decizia ca in anul viitor strada 31 august sa fie reparata total.“

Mai bine de o saptamana drumarii muncesc de zor pe strada 31 August, in zona destinata sarbatorilor de Craciun. In acest an la propunerea premierului Pavel Filip, doar Revelionul va fi sarbatorit in Piata Marii Adunari Nationale, restul manifestatiilor, inclusiv targul de Craciun, vor avea loc pe strada 31 august unde de asemenea va fi instalat un brad, doar ca al Guvernului. Nu doar targul de Craciun, dar si patinoarul se muta pe strada 31 august. Acesta va fi amenajat langa Biblioteca Nationala.