Trotuarele trebuie eliberate, iar parcarile - amplasate pe carosabil. Propune un ONG, care vrea astfel sa elibereze trotuarele de masini - VIDEO

Stas GHILETCHI, EXPERT IPRE: “Daca dorim ca locuitorii Chisinaului sa savureze experientaa urbana, atunci ar trebui sa insistam si sa eliberam trotuarele de masinile parcate.”

Expertii de la Institutul pentru Politici si Reforme Europene vin cu un proiect pilot. Ei propun ca de-a lungul celor trei km si jumatate, cat masoara strada Bucuresti, pe prima banda de circulatie, sa fie amenajata parcare paralela, astfel, eliberand trotuarul pentru pietoni.

Stas GHILETCHI, EXPERT IPRE: “Propunerea noastra este sa oficializam parcarea asta laterala care deja exista, dar cu ideea de a aerisi si curati trotarele.”

”La noi asta e imposibil sa rezervezi, la noi drumurile sunt foarte inguste. Asta-i.”

Problema este ca vor fi mai putine locuri de parcare. In plus, cele mai potrivite pentru parcarile paralele ar fi strazile cu un singur sens de circulatie, spun expertii.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Expertii spun ca in cazul parcarii sub unghi, soferii au probleme atunci cand ies pe carosabil, deoarece câmpul vizual este limitat, iar riscul accidentelor ar fi mai mare. In schimb, in cazul parcarii paralele se reduce din lăţimea carosabilului, iar manevrele frecvente de ieşire si intrare ar putea crea ambuteiaje.”

“Depinde de spatiul disponibil. Dar in general e dezastru.”

Pe de alta parte, specialistii in infrastructura rutiera cred ca parcarile paralele ar complica si mai mult circulatia in capitala si spun ca o solutie ar fi parcarile uriase la marginea orasului.

Sergiu BEJAN, PROFESOR, UTM: “Mai departe toate nevoile le rezolvi prin deplasarea prin transportul pubic. O alta solutie este de circulatie a automobilelor pare si impare. Astazi 20 pare si maine 21- impare.”

Pana atunci, insa, expertii spun ca vor transmite proiectul lor Directiei Transport. Insa pentru a deveni realitate propunerea ar urma sa fie acceptata de consilierii municipali.