Din negru s-a facut gri. Recent carpit cu asfalt, trotuarul de pe strada 31 august a fost acoperit cu ciment. Drumarii i-au aplicat un strat pentru a-l proteja de ploi si ninsori: "Parca-i dupa razboi" - VIDEO

Acum o saptamana trotuarele de pe strada 31 august aratau ca niste haine carpite, din cauza asfaltului cu care au fost acoperite gropile. Astazi acestea erau gri. Trecatorii au ramas nedumeriti si au facut haz de necaz. Unii au crezut ca asfaltul a fost vopsit cu var, ca sa fie de culoarea trotuarului.

“Cei asta, eu nu inteleg, au fost reparate? Eu nu vad ca sunt reparate.”

“Uitati-va ce frumusete, urme, parca-i dupa razboi. Acus ies iarasi spun ca Chirtoaca ii de vina, dar nu-i Chirtoaca de vina.”

“Ar trebui sa fie fara multe culori.“

“Ca sa nu sa se vada halul in care au reparat.”

“Imi face impresia ca de mult timp nu a fost prelucrat aici. Imi aduc aminte de vremuri ca era ceva mai placut. Dimineata cand am vazut m-am gandit ca nu le convine nici lor.“

Drumarii spun ca au asternut ciment pe asfalt pentru a-l proteja in sezonul rece. Trotuarul de pe strada 31 august a fost reparat in preajma sarbatorilor de iarna, la anul strada insa va fi renovata in totalitate, sustin responsabilii de la Exdrupo.

Dorin CIORNÂII, ŞEF PRODUCȚIE Î.M. „EXDRUPO”: “Deci este o protectie pentru stratul de asflat care nu permite infiltrarea apei. Se aplica acest strat de ciment dupa perioada rece a anului va ramane cum a fost asfaltat initial.”

In acest an la propunerea premierului Pavel Filip, doar Revelionul va fi sarbatorit in Piata Marii Adunari Nationale, restul manifestatiilor, inclusiv targul de Craciun, vor avea loc pe strada 31 august unde de asemenea va fi instalat un brad, doar ca al Guvernului. Tot acolo va fi amenajat un patinoar. Intre Puskin si Banulescu Bodoni, strada 31 august va fi inchisa timp de o luna. De pe 15 decembrie pana pe 14 ianuarie.