Trucuri fantastice, adrenalina si sarituri senzationale. Motociclisti din 10 tari s-au intrecut pe dealurile de la Hancesti. Ce cascadorii au facut acestia - VIDEO

Dupa o pauza de doi ani campionatul de motocros a revenit din nou la Hancesti. De aceasta data cu mai multi participanti si cu premii mai mari. Inainte de acrobatiile pe doua roti, cei prezenti le-au admirat pe cele din aer.

Campionatul a fost impartit in doua etape, cu patru categorii de varsta de la cinci si pana la 50 de ani. Sportiviii au trebuit sa infrunte un traseu de 3 kilometri.

Unele sarituri, care ajungeau si pana la 30 de metri inaltime, i-au lasat cu gura cascata pe spectatori.

“Foarte interesant. Concurenta e mare si rusii si ucrainenii si moldovenii, foarte bine participa.”

“Este organizat bine, insa premiul banesc este mic, probabil din cauza ca au venit putini moticilisti renumiti.”

Au lipsit accidentele, care au loc mai la toate campionatele de acest gen. De aceasta data sportivii s-au tinut bine. Cel mai mic participant a fost Nicolae Cociu, in varsta de 5 ani. Acesta a venit alaturi de mosul sau Mihai Cociu, multiplu campion la Motocross. Astazi Nicolae a participat la al doilea campionat de cand a urcat pe motocicleta.

Nicolae COCIU, MOTOCICLIST: “Am cazut. Imi place sa merg cu moto.”

Baiatul este antrenat de unchiul sau, care s-a intrecut la categora de varsta de pana la 25 de ani.

Mihai COCIU, MOTOCICLIST: “4 sportivi avem in familie. Tata, fratele eu si iata acum si acesta mic.”

Sportivii din strainatate spun ca nu s-au asteptat ca pista sa fie atat de buna, astfel incat sa nu fie nici un pic de praf.

Andrei BESONOV, SPORTIV UCRAINA: “Pista mi-a placut foarte mult. Poti merge cu viteza. Poti sari la aproape 30 de metri."

Nicolae SUHADOLSCHII, ANTRENOR DIN BELARUS: “La noi in Belarus se organizeaza competitii bune, insa nu ne platesc. Aici fondul de premiere este mai mare.”

Printre cei 80 de participanti inscrisi in cursa, am intalnit si doua doua femei, dintre care o moldoveanca. Olesea Sacalus, are 15 ani si este singura tanara de la noi din tara, care practica motocrosul. In trei ani de cand participa la competitii, a reusit sa adune 16 medalii.

Olesea SACALUS, MOTOCICLISTA: “In acest sport m-a implicat tatal meu, care candva l-a practicat. Au fost cazaturi. Nu am avut fracturi, insa am avut trauma la coloana vertebrala.”

Pentru organizarea campionatului s-a cheltuit aproape jumatate de milion de lei, iar pentru premii 8700 de euro. Banii au fost oferiti de sponsori, primaria din Hancesti a venit doar cu diplome si cupe. Campionatul International de Motocros de la Hancesti este la a 10-a editie.