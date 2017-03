Trup si suflet pentru echipa. Noul presedinte al celor de la Palermo, Paul Baccaglini si-a tatuat pe piept stema clubului si le-a aratat-o reporterilor - VIDEO

Paul Baccaglini are 33 de ani si a devenit recent noul patron al clubului Palermo. Italianul s-a facut remarcat prin aparitiile sale excentrice in mass-media si nu a dezamagit nici la conferinta de presa unde a fost prezentat in calitate de presedinte al echipei. A dezbracat camasa pentru cateva secunde si le-a aratat celor prezenti noul sau tatuaj.

Palermo se afla pe locul 17 in campionatul Italiei, iar noul patron are mai multe tatuaje decat punctele noii sale echipe.