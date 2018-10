Trupa Alex Calancea Band a trecut printr-o schimbare radicala de look. Stilistul Dan Ionita le-a creat o noua imagine - FOTO

Alex Calancea si bandul sunt adevarati rockeri cu "acte in regula" si, totodata, instrumentisti "open-minded". De cele mai dese ori, trupa opteaza pentru piese vestimentare cu influente rock, adoptand un stil usor glam. Din dorinta de a aduce un suflu nou in echipa, acestia s-au dat pe mainile stilistului vestimentar - Dan Ionita. Contactat de perfecte.md, tanarul specialist in domeniul fashion a povestit despre experienta cu "Alex Calancea Band" si despre tendintele acestui sezon.





Perfecte.md: De ce trupa "Alex Calancea Band" a hotarat sa recurga la sfaturile unui stilist vestimentar?

Dan Ionita: Alex impreuna cu managerul trupei mi-au urmarit activitatea pe retelele sociale si intr-o seara au aparut cu totii in magazinul Max Fashion si m-au rugat sa le potrivesc un stil vestimentar modern, slim fit, in culori alb/negru. In aceste tinute pe care le-am ales eu, membrii trupei vor evolua in cadrul unui concert pe care il organizeaza cu multa daruire.





Ce le-ai propus baietilor si cum ai reusit sa le schimbi viziunile asupra propriului stil? Sunt pretentiosi?





Unii membri ai trupei au fost mai greu de convins asupra stilului clasic, unul dintre ei pentru prima data a imbracat un costum elegant. Impreuna cu Alex am reusit sa-i convingem pe toti sa probeze, intr-un final au fost multumiti de rezultat.

Pentru sezonul toamna-iarna 2018-2019, Dan Ionita ofera cateva recomandari in materie de stil barbatilor din Republica Moldova: "Combinatia de clasic cu o doza buna de nonconformism defineste stilul masculin actual. In sezonul acesta se pune accent pe paltoane de diferite stiluri si culori, noi deja am pregatit o gama larga de modele. Culorile de baza sunt bluemarin si maro. In acest an mai putin se va pune accent pe geci".

Sursa foto: Arhiva personala; Facebook.com / Max Fashion