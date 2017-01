Trupul neinsufletit al lui Ion Ungureanu va fi depus la biserica Sfanta Teodora de la Sihla, iar maine fostul ministru al culturii va fi condus pe ultimul drum - VIDEO

Cu un minut de reculegere in memoria regizorului Ion Ungureanu a inceput astazi sedinta primariei.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU "Asta e o tragedie pt domnul Ungureanu. Dumnealui a avut grija ani la rand de sotia care este tintuita la pat, pana la urma lucrurile s-au inversat. Boala s-a descoperit in toamna si de atunci nu a mai iesit din spital."

In aceasta dimineata, o echipa de salvatori a pornit la Bucuresti pentru a aduce corpul neinsufletit la Chisinau. La noaspte, sicriul artistului va fi depus la biserica Sfanta Teodora de la Sihla din capitala.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU "Aici este cererea in alb al domnului Ungureanu, pentru loc de veci, semnatura pe care a pus-o dumeanlui in luna decembrie. In inima intatii, in inima cimitirului, alaturi de cei mai de vaza oameni din generatia de aur."





Maine, la ora 10, sicriul va fi depus la Palatul National, iar ulterior cortegiul funerar se va indrepta spre Cimitir Central.Deocamdata nu este clar cum vor arata funeraliile, asa cum presedintia nu a raspuns inca solicitarii premierului. Pavel Filip i-a cerut lui Igor Dodon ca ceremonia sa fie una solemna, cu participarea garzii de onoare si a orchestrei prezidentiale, iar maine sa fie zi de doliu national. Totodata, o institutie sau o strada din Chisinau ar urma sa redenumita in numele lui Ion Ungureanu, decizia finala o va lua insa consiliul municipal. Ion Ungureanu s-a stins acum doua zile, la 81 de ani, intr-un spital din Bucuresti. A fost deputat in primul parlament si a votat Declaratia de Independenta. Pana in 1994, Ungureanu a fost ministru al Culturii. In aceasta functie, el a obligat regizorii moldoveni sa lucreze timp de 2 ani in teatrele din Romania pentru a invata limba literara.

Este Artist al Poporului, are Premiul National, iar acum 2 ani a devenit cetatean de onoare al orasului Chisinau.