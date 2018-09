Tudor Deliu este noul lider al Partidului Liberal Democrat, care de altfel, s-a declarat de astazi unonist. Carma formatiunii a fost preluata de deputatul PLDM, dupa ce fostul presedinte Viorel Cibotaru si-a dat demisia de onoare - VIDEO

Deputatul Tudor Deliu a fost numit astazi noul lider al Partidului Liberal Democrat. Decizia ar face parte din tactica formatiunii care se pregateste pentru parlamentarele din februarie 2019.

Viorel CIBOTARU, EX-LIDER PLDM: "Am decis astazi mi-am dat demisia de onoare, este o tactica si strategie a partidului, si sper ca in continuare domnul Deliu sa fie ca si comportamentul de pana acuma in pralament. Absolut nu este o chestie de orgoliu noi credem ca domnul deliu va exprima cel mai bine interesele partidului.”

Schimbarea sefiei vine la pachet cu un nou obiectiv pe care si-l asuma formatiunea. PLDM isi propune unirea cu Romania.

Tudor DELIU, LIDER PLDM: “Au fost operate anumite modificari la statut si in programul politic al partidului, programul politic in program este inclus ca PLDM accepta dezideratul unirii si va lupta pentru acest ideal."

Tudor Deliu spune ca aceasta este dorinta votata unanim de toti cei 399 de membri liberal democrati prezenti la congresul de astazi al partidului. Noul sef spune ca este gata sa faca front comun cu alte formatiuni proeuropene pentru un scor mai bun la alegerile parlamentare din 2019, insa ca deocamdata doar PAS si PPDA s-au aratat deschise pentru negocieri in acest sens.

PLDM devine astfel al treilea partid care se declara unionist dupa PL, condus de Mihai Ghimpu si PUN al lui Anatol Salaru. De curand, liberalul Dorin Chirtoaca spunea ca lucreaza in aceste momente la un program de guvernare care sa uneasca cele doua tari si ar urma sa il prezinte la congresul PL ce va avea loc in luna decembrie. Tot atunci, acesta ar putea fi numit noul lider al formatiunii.

Tudor Deliu este membru PLDM din 2008, atunci cand Partidul pentru Neam si Tara, al carui sef era, a decis sa fuzioneze cu formatiunea condusa atunci de Vlad Filat. Acesta are 62 de ani si a ajuns deputat in anul 2010. Anterior el a fost primar in satul Razeni din Ialoveni.

Partidul Liberal Democrat a fost fondat in 2007. Dupa alegerile parlamentare din aprilie 2009, 15 alesi au acces in legislativ, numarul lor crescand la 18, dupa scrutinul din iulie al aceluiasi an. La alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, PLDM si-a dublat rezultatele fiind reprezentat in legislativ de 32 de parlamentari.