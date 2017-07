Tupeul unui sofer pe o strada din capitala. El incalca regulile de circulatie si tot el e nervos pe situatie: A deschis geamul si a aratat asta" - VIDEO

Din imaginile trimise pe adresa de email a redactiei Pro TV, putem observa cum soferul unui automobil de model Skoda, vrea sa schimbe banda de circulatie fara ca sa se asigure, in plus, nervos pe faptul ca soferul masinii din spate il claxoneaza, ii arata acestuia un semn obscen.

"Se intampla, ieri, 3 iulie, pe strada Ismail. Un sofer smecher a unei masini Skoda a depasit masina in care ne aflam, pe partea drepta. Si vazand ca nu poate sa isi continue deplasarea mai departe pe banda selectata ne-a taiat calea fara a se asigura si daca soferul masinii ii permite trecerea. In urma acestei manevre, soferul Skoda a fost avertizat cu un semnal sonor, deoarece, in acel moment, am fost nevoiti sa franam brusc pentru a evita impactul, iar soferul masinii Skoda a aratat ca rezultat un gest obscen. Din cauza acestor soferi se fac accidente si mor oameni nevinovati.", ne-a scris revoltat soferul care s-a pomenit in situatia neplacuta.