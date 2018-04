Turcia ar fi acceptat sa repare presedintia in schimbul unor presiuni asupra liceelor moldo-turce. Asta crede directorul liceului “Orizont”, retinut pe aeroportul Chisinau - VIDEO

Turcia ar fi acceptat sa repare presedintia in schimbul unor presiuni asupra liceelor moldo-turce. Asta crede directorul liceului “Orizont”, retinut sambata trecuta pe aeroportul Chisinau. El a declarat pentru Ziarul de Garda ca autoritatile de la Chisinau ar fi facut o intelegere cu cele de la Ankara pentru ca el sa fie trimis acasa. Astazi, Alina Zotea a cerut in parlament ca procurorul general sa fie audiat in acest caz. Parlamentul nu se amesteca in justitie, a rasound Andrian Candu.