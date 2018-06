Tutu, despre acuzatiile primarului de Bacioi: "Daca a fost agresat sau nu stiu ce a visat el noaptea, atunci sa mearga la politie. Eu fac lucruri frumoase la Bacioi, el ce a facut? Imi pare rau pentru el"

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: "Daca a fost agresat sau nu stiu ce acolo, ce a visat el noaptea, atunci sa mearga la politie. Primarul din comuna Bacioi el mereu are conflicte cu mine, dar eu nu am vorbit cu el niciodata.

Ultima data cand l-am sunat asta a fost atunci cand am instalat un teren de joaca la Bacioi, dar el nu a raspuns la telefon. Nu m-am intalnit cu el, nu am vorbit cu el. Daca incerc sa fac ceva in Bacioi, el mereu saboteaza toate actiunile mele.

Daca a fost agresat si santajat sa mearga la politie, pentru ca trebuie sa aiba probe concrete. Eu fac lucruri frumoase la Bacioi, intrebati-l pe el ce a facut la Bacioi. De cand e el primar, Bacioi nu are apa, nu are gradinita, nu ai stadion, nu au casa de cultura, el ca primar ce a facut in sat?

Imi pare rau pentru el. Sigur ca m-am vazut cu el. Eu nu ma ascund de el, sunt deputat si vorbesc cu toata lumea."



Primarul comunei Bacioi, Vitalie Salari, face apel catre organizatiile internationale si solicita azil politic ambasadelor acreditate la Chisinau, mentionand ca atat el, cat si familia sunt in pericol. Primarul sustine ca deputatul democrat Constantin Tutu, dar si consilieri locali din Partidul Democrat si din Partidul Socialistilor fac presiuni asupra sa. Astfel, spune Vitalie Salari, are de suferit nu doar el si familia, dar si locuitorii din Bacioi, care i-au exprimat votul liber in cadrul alegerilor locale din 2015.