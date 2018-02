Tutu, luat la intrebari la tribuna centrala. Zotea: "Ce limba vorbiti dvs?" Ciobanu: "Ce inseamna aparenta etnica? Iata domnule Tutu ce inseamna a nu cunoaste limba romana". Candu i-a sarit in aparare - VIDEO

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "Deci in aliniatul 6 dvs spuneti ca denumirea pasaportului cetateanului Republicii Moldova se indica in limba de stat. De aseamenea spuneti ca documentul de calatorie se indica si in limbile franceza si engleza. Spuneti-mi va rog dumneavoasce limba vorbiti?"

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: "Ma scuzati, dar nu are nicio relevanta cu proiectul."

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "Ba da, e scris in aliniatul 6, daca va uitati."

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: "Este scrisa expresia "in limba de stat", ce limba avem noi?"

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "Limba romana."

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: "Asa scrie in Constitutie?"

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "Pai, adica dvs nu sunteti de acord cu limba romana?"

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: "Domnule Tutu spuneti-mi va rog ce inseamna aparenta etnica?"

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: "Dvs stiti foarte bine ce insemna asta, la noi in Republica Moldova... poate este o greseala atunci o sa o excludem."

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: "Iata ce insemna domnule Tutu a nu cunoaste limba romana. Eu va sugerez colegial sa faceti niste exercitii de lectura inainte de a veni la tribuna centrala, fiind ca dvs ati schimonosit astazi o sumedenie de cuvinte, fapt inadmisibil in Parlamentul Republicii Moldova."

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "In Parlament incercam sa nu dam lectii unul altuia. Fiecare persoana are dreptul de la tribuna parlamentului sa-si expuna viziunea. Dvs-tra ca o colega, pe parcursul a 4 ani, ar fi trebuit sa fiti cea care trebuie sa incurajati persoanele, inclusiv ca domnul Tutu, sa invete, inclusiv limba. Asta inseamna omenie, da va tin morala. In acest parlament uneori se depasesc unele linii si sa fim mai solidari, dar nu mai critici."