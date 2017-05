Ucrainenii au scapat de ultimul obstacol in calea liberalizarii regimului de vize cu UE. Consiliul European a probat decizia, fapt care accelereaza procedura - VIDEO

Petro POROSENKO, PRESEDINTE UCRAINA: “Vă felicit, dragi cetăţeni, cu ocazia acestei decizii istorice. Este ca şi revenirea acasă, după o călătorie lungă şi obositoare. Revenirea la casa noastră europeană. Preţuiţi paşaportul ucrainean şi iubiţi Ucraina.”

Decizia va intra in vigoare dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Potrivit lui Porosenko, 11 iunie este data orientativa cand ucrainenii, care au pasapoarte biometrice sa poata calatori fara vize in UE. Georgienii beneficiaza de aceasta facilitate din 28 martie. Moldova este prima membra din cadrul Parteneriatului Estic, care s-a bucurat de liberalizarea regimului de vize, in aprilie 2014.