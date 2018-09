Uda plantele... in timp ce afara ploua. Cum a fost surprins un muncitor de la Spatii Verzi - VIDEO

Momentul surprins.

Astazi a ploua in capitala dar si in alte regiuni ale tarii. Meteorologii au emis astazi cod galben de vant, valabil pana maine.

Potrivit sinopticienilor, vantul se va intensifica din vest, iar rafalele vor avea o viteza de pana la 20 m/s. Maine in nordul tarii va ploua, iar maximile vor oscila intre 11 si 14 grade Celsius. Putin mai cald va fi in centru si sudul tarii, unde mercurul in termometre va urca pana la 16 grade. In weekend vremea se incalzeste.