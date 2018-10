Ultimele imagini cu Vlad Filat in fotoliul de deputat. Sunt trei ani de cand fostului premier i-a fost ridicata imunitatea parlamentara si a fost pus dupa gratii. Momentul in care Gurin, pe atunci Procuror General, cere retinerea lui Filat - VIDEO

Era 15 octombrie 2015 cand fostul premier Vlad Filat sedea pentru ultima oara in fotoliul de deputat in Parlamentul de la Chisinau. Liderul PLDM de atunci astepta un alt scenariu in plen, potrivit lui, unul gandit cu o seara inainte la sediul PD, insa in scurt timp avea sa afla ca este ultima lui zi pe care si-o petrecere in libertate. Acum trei ani, fostului lider liberal-democrat i-a fost ridicata imunitatea parlamentara, ulterior fiind retinut de CNA in dosarul fraudei bancare.