Vlad Plahotniuc este noul presedinte al Partidului Democrat: "Suntem sortiti sa reusim"

"Votul dvoastra pentru mine este o responsabilitate uriasa. Va multumesc pentru curajul sa pornim la un drum greu, pentru ca nu v-am promis un drum usor. Vreau sa am energia pe care deja mi-o cunoasteti. Echipa noastra este cea mai puternica si are cele mai bune organizatii in teritoriu, suntem sortiti sa reusim", a declarat Vlad Plahtoniuc dupa ce a fost ales presedinte al PD prin vot unanim, la cel de al optulea Congres National al PDM.

La eveniment a fost prezent si fostul premier al Romaniei, Victor Ponta.