Ultima ora! Zece copii de la un liceu din capitala, internati de urgenta la spital dupa ce s-au intoxicat cu clei la ora de educatie plastica

Totul s-a intamplat in jurul orei 10:00 in timpul orei de educatie plastica. Potrivit reprezentatilor liceului, cei zece elevi din clasa a 4-a s-au intoxicat cu clei in timp ce confectionau cadouri pentru sarbatoarea de 8 Martie. La fata locului au ajuns mai multe ambulante care au transportat copii la Centrul Mamei si Copilului din capitala.

Cleiul ar fi fost adus de acasa de catre o fetita.

Revenim cu detalii.