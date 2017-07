Absolventii au facut coada in ultima zi de inscriere la facultate. Cei de la Ministerul Educatiei au stabilit abia astazi numarul de locuri - VIDEO

Astazi a fost ultima zi de inscriere la facultate si la fel ca in prima in fata unor universitati s-au format cozi. Tinerii spun ca s-au gandit mult, de aceea au venit sa-si depuna dosarele in ultimul moment. Se plang insa ca au depus dosarele cu ochii inchisi, fara sa stie cat de mare este concursul. Cei de la Ministerul Educatiei abia, astazi au stabilit numarul de locuri pentru fiecare universitate.