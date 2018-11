Ultima zi din aceasta toamna vine cu cel mai frumos eveniment din acest an. Gala Generozitatii o aduce din nou acasa pe soprana Valentina Nafornita - VIDEO

Valentina isi joaca rolurile pe scena Operei de la Viena atat de firesc de parca si-ar spune propria poveste.

Cea mai importanta scena din Europa o primeste ca si cum ar fi crescut-o, iar publicul ii ofera admiratia in ropote de aplauze si de exaltare dupa fiecare prestatie.

Valentina NAFORNITA, SOPRANA “Chiar si dupa atatia ani, dupa ce incalzesc vocea, ma gandesc ca cel mai important e sa aduc bucurie.”

Acesta este momentul care a daruit-o lumii intregi pe Valentina Nafornita. Era in 2011, cand soprana a fost desemnata ca avand cea mai frumoasa voce de pe glob la concursul BBC Cardiff Singer of the World. Asta i-a deschis intr-o secunda toate usile. Si cel mai important – usile Operei de Stat de la Viena.

Valentina NAFORNITA, SOPRANA: “Acest contract si tot ce mi s-a intamplat mie, concursul BBC Cardiff… mi s-a intamplat peste noapte. Nu credeam ca totul poate veni deodata, ci pas cu pas. Desigur eu am muncit pas cu pas.”

Desigur, Valentina a muncit. Abia invata literele cand a invatat notele muzicale. La cinci ani mergea la scoala de arte de la Cuhnesti, in satul unde s-a nascut. Apoi a absolvit colegiul Stefan Neaga din Chisinau si a zburat la Conservatorul de la Bucuresti.

Dupa zile si nopti muncite din greu, a zburat usor dintr-un concurs in altul, dintr-o opera in alta, piesa cu piesa pana a ajuns cine este.

Valentina NAFORNITA, SOPRANA: “Planul meu pe viitor e format pentru urmatorii 2,3 ani, pana in 2021 stiu unde o sa cant. Eu visez la mai multe roluri noi, important sa am energie. Nu ma opresc. Am de muncit si trebuie sa cresc, sa fiu din ce in ce mai buna.”

Desi calatoreste mult, la concerte si festivaluri – Paris, Edinburg, Berlin, acasa este la Viena.

Valentina NAFORNITA, SOPRANA: “Ma simt ca si acasa la Viena. Sunt cu sotul meu si cu catelusa Bibi./// Locuim in afara Vienei, avem o casa frumusica, ne simtim bine.”

Dar, evident, si mai acasa este la Chisinau, unde este asteptata cu drag ori de cate ori vine.

Valentina NAFORNITA, SOPRANA: “Mi-e dor de publicul de acasa. In ultimii ani cant des, mai mult de o data pe an acasa si ma bucur.”

Valentina este de cinci ani patronul CCF Moldova care de atunci organizeaza an de an Gala Generozitatii, eveniment la care sunt colectati bani pentru a sustine copiii care din cauza saraciei risca sa fie despariti de parintii lor.



Valentina NAFORNITA, SOPRANA:“Pentru mine este o placere sa vin acasa si sa cant, mai ales ca dupa concert si cina sunt placut surprinsa ca strangem atatia bani. ”

Pe scena ii veti mai putea admira pe baritolul Mihail Dogotari si violonista Rusanda Panfili. Biletele le puteti cumpara pe site-ul iTicket.md. Anul acesta este al doilea an in care evenimentul este organizat impreuna cu PRO TV Chisinau.

Anul trecut s-au colectat pste 30 de mii de euro. Concertul i-a reunit pe Alex Calancea si Valentina Nafornita, nascuti in acelasi sat.