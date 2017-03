Ultimele imagini ale celor doi tineri care s-au aruncat de pe un bloc cu 18 etaje: Ce mesaje scriau pe retelele de socializare. In ultimul video postat de baiat, cei doi adolescenti... danseaza pe piesa "Bye" - VIDEO/FOTO

Gestul fetei de 15 ani si al baiatul de 16 ani, care s-au aruncat in gol de pe un bloc cu 18 etaje, in ziua de 8 martie a socat intreaga tara. Inainte de tragedie, cei doi au postat mesaje, video si imagini ciudate pe retelele de socializare, insa prietenii nu reactionau in nici un fel si totul parea absolut normal.