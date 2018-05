Ultimele detalii in cazul tanarului de 23 de ani de la Orhei, care s-a stins dupa ce s-ar fi aruncat in gol de la etajul 13 al unui bloc de locuit de la Buiucani: "Am iesit sa cumpar paine, m-am speriat" - VIDEO

Era in jurul orei 18, cand aceasta femeie care locuieste la etajul doi al unui bloc de pe strada Piata Unirii Principatelor, spune ca a auzit un zgomot puternic. A iesit din casa si a vazut barbatul la pamant.

"Eu in apartamentul de la al doilea etaj locuiesc si am auzit lovitura. Am crezut ca cei mici se joaca, apoi am iesit sa cumpar paine si cand am iesit m-am speriat."

Potrivit politiei tanarul de 23 de ani s-ar fi aruncat de etajul 13 al blocului, iar la fata locului s-a deplasat imediat un echipaj de politie, dar si o ambulanta, insa medicii nu au mai putut face nimic decat sa constate decesul.

"A venit ambulanta, politia. De la etajul 13 a cazut, dar de ce a cazut si cum, nu stiu."

Locatarii blocului au ramas socati de cele intamplate si spun ca nu au auzit nici un scandal.

"Am ramas socat de tot cazul."

"Nu era de aici de la noi, am inteles ca a venit la cineva in ospetie."

Oamenii legii spun ca barbatul originar din Orhei, impreuna cu sotia si copilul de trei ani, au venit in ospetie la rude, iar dupa ce au stat la masa si au consumat alcool, acestia au pornit spre casa, iar rudele i-au condus pana la lift. In timp ce asteptau ascensorul, la un moment dat tanarul a alergat spre balconul comun si s-a aruncat in gol. Politia investigheaza cazul pentru a stabili ce s-a intamplat.