Un accident teribil a luat viata unui politist de 25 de ani noaptea trecuta, in apropiere de satul Chetrosu. Tanarul se afla la volanul unui BMW decapotabil cand s-a ciocnit frontal cu un alt BMW - VIDEO

In drum spre Puhoi, satul sau de bastina, politistul de 25 de ani a incercat o depasire periculoasa. A intrat pe contrasens cu BMW-ul sau decapotabil, inmatriculat in Marea Britanie si s-a izbit intr-un alt BMW. Masina in care politistul era cu un prieten a fost aruncata la cateva zeci de metri, iar apoi a luat foc. Tanarul de 25 de ani a murit in ambulanta, iar pasagerul din masina sa a fost ranit si dus la Spitalul de Urgenta din Chisinau. In celalalt BMW se afla soferul de 35 de ani, care, la fel a ajuns la spital. Vecinii politistului afirma ca acesta se intorcea din Chisinau.





"Era bravo baiatul, nu era de asta care sa bea, nu sa umble prin sat sa se bata.”

Potrivit salvatorilor, la locul accidentului a venit si o echipa de pompieri pentru a stinge flacarile.