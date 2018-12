Un actor american, venit in tara noastra ca sa se filmeze in pelicula despre viata unei femei si societatea corupta in care traieste, a ramas impresionat de sinceritatea oamenilor, dar si de gustul bucatelor moldovenesti - VIDEO

Giovanni Mooring a zburat peste Ocean pentru a participa la filmari. Rolul sau in pelicula despre viata unei femei, care vrea sa schimbe societatea corupta in care traieste, este al unui jurnalist strain, venit sa faca un subiect despre protestele din Moldova.

Giovanni MOORING, ACTOR AMERICAN: "Am jucat rolul lui Rogers Miles, un reporter de stiri internationale. El activeaza in cadrul protestelor care au loc aici."

In cele 6 zile cat s-a aflat la Chisinau spune ca a reusit sa faca cunostinta cu multa lume, dar si cu bucataria moldoveneasca, ce i s-a dat pe gust.

Giovanni MOORING, ACTOR AMERICAN: "Am incercat, nustiu cum ii ziceti voi – tocana si mamaliga. Este foarte delicioasa, as dori sa o pot manca si in Statele Unite."

Din echipa mai face parte si un barbat venit din Coreea, care este director de imagine. Spune ca nu stia mai nimic despre Moldova pana a ajunge aici.

Sung RAE CHO, DIRECTOR DE IMAGINE: "Nu stiam prea multe despre Moldova, insa pasiunea fata de istoria prezentata in scenariu m-a convins sa vin aici. Proiectul din Moldova m-a selectat sa lucrez aici. Nu pot spune ca am ales, ci eu am fost ales."

Iar Kristopher, pe care l-am surprins pe platoul de filmari, a venit din America pentru a realiza un documentar despre cinematografia din Moldova.

Kristopher HIRSCH, OPERATOR: "Sunt aici pentru a lucra aupra unui film documentar, impreuna cu prietenul meu. Facem acest film despre cinematografia din Moldova. De cand am venit aici, am fost impresionat de tot in special de oameni."

Pe langa actorii profesionisti, pe platou sunt si figuratii. Majoritatea din ei spun ca au inteles cat de greu se filmeaza o pelicula si de cata rabdare e nevoie.





Filmarile au loc in mai multe locatii din Chisinau si se vor incheia in aproximativ o luna. Pelicula va aparea pe marile ecrane mai tarziu.