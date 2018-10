Un adevarat rai pentru agricultorii din tara este in aceste zile la Moldexpo. Tractoare de milioane de lei, utilaj agricol si seminte numai bune de aruncat pe brazda - VIDEO

Fermierii au venit astazi din toate colturile tarii pentru a vedea cu ce utilaj agricol se pot lauda companiile internationale. Alexandru a venit tocmai de la Cahul pentru a-si lege un tractor pentru prelucrarea pamantului. A facut o tura pe la expozitie si spune ca a pus deja ochiul pe cateva, dar sunt cam scumpe.

Alexandru IURASCU, AGRICULTOR: "Asortimentul este destul de bun, ai din ce alege, sa fi fost bani. Daca sincer, as vrea ca preturile sa fie putin mai mici, pentru ca produsele cerealiere costa putin si noi ne chinuim."

Iar Sergiu Cojocari a venit la expozitie pentru a povesti despre experienta sa de acum doi ani, cand a fondat o cooperativa careia i s-au alaturat 5 agricultori din Floresti. In total au 50 de hectare de livezi de prune si mere. Spune ca a luat aceasta decizie cand a inteles ca singur nu va face fata nici pietei externe, dar nici celei interne.

Sergiu COJOCARI, PRESEDINTELECOOPERATIVEI: "E foarte greu sa uneste mai mult de trei persoane impreuna, demonstrand oportunitate de a activa si posibilitatile de activare in comun a fost destul de usor. Pentru ca fiecare in parte sa-si ia decizia."

A creat acesta asociatie pentru a putea beneficia de un grant nerambursabil din partea Bancii Mondiale in valoare de 3,500 de dolari, bani care au fost investiti intr-un frigider modern.

Sergiu COJOCARI, PRESEDINTELECOOPERATIVEI: "Primul obiectiv a fost lansarea constructiei unui depozit frigorific. Pentru ca sa avem posibilitatea sa plasam produse le proprii la acest frigider. Toti erau nevoiti sa-si vanda marfa direct din livada neavand o alta obtiune."

Reprezentantii proiectului "Agricultura competitiva in Moldova" au venit astazi la expozitie ca sa ademeneasca si alti agricultori sa aplice la proiect. Drept exemplu l-au adus pe Sergiu.

Olga SAINCIUC, SPECIALIST IN DOMENIUL AGRICULTURII FINANTAT DE BANCA MONDIALA: "In cadrul proiectului implimentam un program de granturi, scopul acestui proiect este sa motivam agricultorii individuali sa se asocieze in grupuri pentru a face investitii comune in tehnologii."

In cadrul expozitiei a fost prezenta si o companie din Ploiesti, Romania care vinde piese pentru utilaje agricole. Au venit pentru prima oara, desi lucreaza cu agricultori de la noi de mai multi ani.

Cristian DIACONU, REPREZENTANTUL FIRMEI DIN ROMANIA: "Vedem ca piata cere, afacerea se dezvolta si o sa venim din ce in ce mai mult. Sigur este foarte multa tehnica in Republica Moldova si suntem foarte prezenti a diferite echipament. Avem produse care piata le cere."

Natalia CALINCI, REPREZENTANTUL FIRMEI DIN ROMANIA: "Furnizam rumenzi, carcase cu rumenzi, cuplaje. Suntem cunoscuti pe toate zonele din tara. Zona de centru, zona de sud si zona de nord, suntem un prtener de incredere pentru agricultori."

Expozitia de utilaje agricole isi va avea deschise usile pana sambata.