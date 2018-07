Un adolescent de 16 ani a intrat pe fereastra intr-o biserica din capitala, si-a acoperit capul cu tricoul, a luat banii din cutia pentru donatii si a fugit. Cum si unde a fost retinut si ce le-a spus politistilor - VIDEO

El a fost surprins de camerele de supraveghere. Din imagini se vede cum baiatul se strecoara pe fereastra, ajunge in biserica si isi acopera capul cu tricoul.

Potrivit politiei in noaptea de 14 iulie baiatul a patruns biserica de pe strada Ciuflea de unde a furat bani din cutia pentru donatii. Acesta a fost retinut in flagrant in dimineata de 24 iulie, cand a patruns intr-o alta biserica din sectorul Botanica.

In cadrul audierilor baiatul si-ar fi recunoscut vina. El le-a spus politisilor ca a furat pentru ca nu avea bani.